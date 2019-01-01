Москва побила многолетний рекорд атмосферного давления
Синоптики зафиксировали в Москве сегодня, 2 мая, рекордно низкое атмосферное давление. Сообщается, что полученные данные стали рекордными. Подобное явление в российской столице не наблюдалось на протяжении 36 лет.
Специалисты уточняют, что атмосферное давление упало до 735,5 мм ртутного столба. Этот результат оказался ниже отметки, которая была зафиксирована в 1983 году.
Кроме того, синоптики предупредили москвичей, что давление продолжит снижаться.
Ранее в беседе с НСН ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, россиян о весенних заморозках.
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