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Москва побила многолетний рекорд атмосферного давления

2 мая13:40

Синоптики зафиксировали в Москве сегодня, 2 мая, рекордно низкое атмосферное давление. Сообщается, что полученные данные стали рекордными. Подобное явление в российской столице не наблюдалось на протяжении 36 лет.

Гидрометцентр: Спутников на орбите у нас — три калеки

Специалисты уточняют, что атмосферное давление упало до 735,5 мм ртутного столба. Этот результат оказался ниже отметки, которая была зафиксирована в 1983 году.

Кроме того, синоптики предупредили москвичей, что давление продолжит снижаться.

Ранее в беседе с НСН ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, россиян о весенних заморозках.

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ТЕГИ:Атмосферное ДавлениеРекордМосква

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