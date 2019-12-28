Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской

Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Он также подчеркнул, что аналогичная горка, построенная из ледяной крошки, уже работает на Арбате с 13 декабря. Это повторное использование снега, который обычно утилизируют, рассказал Алексей Немерюк.

Ранее искусственный снег также привезли в Зарядье. В пресс-службе парка пояснили, что сугробы и сибирские ели создадут для гостей новогоднюю атмосферу.

