Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской
Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
«Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».
Он также подчеркнул, что аналогичная горка, построенная из ледяной крошки, уже работает на Арбате с 13 декабря. Это повторное использование снега, который обычно утилизируют, рассказал Алексей Немерюк.
Ранее искусственный снег также привезли в Зарядье. В пресс-службе парка пояснили, что сугробы и сибирские ели создадут для гостей новогоднюю атмосферу.
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