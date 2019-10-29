Мосгорсуд оставил бизнесмена Калви под домашним арестом

Московский городской суд принял решение не выпускать из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также топ-менеджера компании, гражданина Франции Филиппа Дельпаля. При этом, как отмечает RT, французскому бизнесмену разрешено переехать из квартиры, которая была целенаправленно приобретена для отбытия домашнего ареста, на съёмное жильё к его семье.

Ранее суд арестовал активы, в том числе квартиры подозреваемых. Уголовное дело Baring Vostok стало одним из самых громких в России за последнее время с учётом того, что Калви – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику.

Калви, Дельпаля и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» за счёт неверной оценки акций. Свою вину обвиняемые не признают.

