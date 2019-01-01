Могильщики из Люберец «похоронили» Шарлиз Терон

В Люберцах компания, занимающаяся производством памятников и надгробий, разместила на одном из своих «изделий» фото Шарлиз Терон. Таким образом предприимчивые маркетологи собирались привлечь внимание клиентов.

Появление снимка живой обладательницы премий «Оскар» и «Золотой глобус» на памятнике вызвало справедливое негодование пользователей социальных сетей. Одни из жителей Люберец назвал этот поступок подлым и неэтичны, при этом отметив, что представители компании делали ставку на то, что актриса все равно никогда не узнает о появлении её снимка в таком странном месте.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», поступок коллег осудил и президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш. Он выразил сожаления по поводу того, что деликатная и социально важная отрасль превращается в коммерцию.

Ранее НСН сообщала, что государственные СМИ Ирана, транслировавшие церемонию вручения премии «Оскар», закрасили участки тела актрисы Шарлиз Терон, вышедшей объявить победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Награду получил иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Коммивояжер», однако постановщик и исполнительница главной роли Тарана Алидусти бойкотировал награды, протестуя против политики президента США Дональда Трампа по ограничению на въезд выходцев из семи стран, включая Иран.

Внимание общественности к ретуши открытых участков тела Терон привлекла Масих Алинежад - активистка, противостоящая иранскому закону, обязывающему девочек покрывать свое тело с семи лет, сообщает «Би-би-си».





