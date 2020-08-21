Мишустин разрешил регистрировать транспортные средства в МФЦ

Отмечается, что это станет возможным благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ на этапе осмотра автомобиля. При этом приёмом заявлений и выдачей документов будут заниматься сотрудники МФЦ.

Тем не менее, зарегистрировать свой автомобиль можно будет только в центрах, имеющих необходимую инфраструктуру.

