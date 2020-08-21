Мишустин разрешил регистрировать транспортные средства в МФЦ
21 августа 202010:14
Святослав Павлов
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ.
Как следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина, регистрировать транспорт теперь можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Отмечается, что это станет возможным благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ на этапе осмотра автомобиля. При этом приёмом заявлений и выдачей документов будут заниматься сотрудники МФЦ.
Тем не менее, зарегистрировать свой автомобиль можно будет только в центрах, имеющих необходимую инфраструктуру.
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21 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru