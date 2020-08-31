Минздрав повторно разрешил препарат «Фризиум» для детей с эпилепсией
Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение повторно зарегистрировать препарат «Фризиум», применяемый при заболевании детей эпилепсией. Для ускорения процесса, были задействованы «все имеющиеся ресурсы», заявили в пресс-службе ведомства. Регистрационное свидетельство выдано 24 августа, передает ТАСС.
«Фризиум» был разрешен в России более двух десятков лет назад, однако срок прежнего регистрационного удостоверения истек. В Минздраве заверили, что ускоренная перерегистрация не сказалась на качестве, эффективности и безопасности лекарства.
Представители общественных организаций ране заявляли, что не менее 2 тысяч детей в России остро нуждаются в подобном препарате. В Минздраве не искчают, что потребность может ещё возрасти. Ранее Московский эндокринный завод по распоряжению кабинета министров импортировал из-за рубежа 7 620 упаковок «Клобазама» (международное непатентованное название препарата «Фризиум»).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru