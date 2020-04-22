Минсельхоз исключил дефицит продовольствия
Министерство сельского хозяйства исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в России. Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, подчёркивается в заявлении на сайте ведомства.
По данным Росстата за первый квартал текущего года производство продовольствия выросло на 10%, напитков – на 1,4%, табачных изделий – на 3,3%.
Как отмечают в Минсельхозе, в последние годы отечественный агропромышленный комплекс показывает высокие темпы развития и выступает драйвером отечественной экономики. Именно пищевая промышленность – одна наиболее динамично растущих отраслей АПК.
Наибольшие темпы роста зафиксированы в производстве картофеля переработанного и консервированного (127,5%), масла подсолнечного нерафинированного (120,5%), масла сливочного (116,1%), сыров (115,5%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru