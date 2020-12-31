Минэнерго России сократит 5% численности штата

Министерство энергетики РФ сократит количество своих сотрудников с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно распоряжению правительства, штатная численность Минэнерго уменьшится на 5% за счёт вакантных должностей.

В сообщении Минэнерго говорится, что сотрудники, которых затронет реорганизация, смогут получить «соответствующие должности государственной гражданской службы согласно требованиям законодательства РФ».

Также будет оптимизирована структура Минэнерго. В частности, департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, мониторинга платежной дисциплины в отраслях ТЭК, будут закрыты. Департамент переработки, добычи и транспортировки нефти и газа объединят с департаментом угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.

Кроме того, решением кабмина в структуре Минэнерго сокращены две должности замминистра энергетики.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин обозначил сроки восстановления спроса на автомобильное топливо, сообщает RT. По его мнению это случится после снятия полномасштабных ограничений».

