Метеоролог рассказал, когда в Москву придет весна
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна придёт в Москву 23 марта, сообщает РИА Новости.
По его словам, последняя неделя марта будет по-весеннему солнечной и сухой, а среднесуточная температура воздуха поднимется окажется выше нуля, и начнётся так называемая «метеорологическая» весна.
Синоптик отметил, что за последние 30 лет дата прихода климатической весны в Москве сдвинулась с 27 на 21 марта.
Тишковец добавил, что в ближайшие пять суток в Москве ночью будет до минус шести градусов, а днём столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области рассказали, что этой весной в регионе ожидается небывало мощное половодье, сообщает «Свободная пресса». По данным ведомства, в зону подтопления могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов.
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