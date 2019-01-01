Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк на выпускном в одной из гимназий города оговорился и отправил школьников в «последний путь». Ошибка произошла во время поздравительной речи главы города. Сначала Гуменюк пожелал школьникам «доброго пути», а в конце речи отправил выпускников «в последний путь жизни», сообщает Ura.ru.

«Все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь жизни, взрослой жизни», - сказал Гуменюк, приглашая школьников на общегородской праздник, который состоится 28 июня.

Выпускники оговорку заметили и отреагировали улыбками.



