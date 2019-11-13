МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
«Интернет вещей» в России ускорится в пять раз. Это станет возможным, благодаря запуску МегаФоном нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2. Технология будет поддерживаться в 59 регионах России, и обеспечит скорость передачи данных до 130 Кбит/с. Это в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей».
Как отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе, NB-IoT обеспечивает большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств, а также высокую проникающую способность сигнала. Эти главные особенности технологии позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвалах.
Ещё одного преимущество нового поколения «Интернета вещей» - исключительно высокая энергоэффективность. Например, одной батарейки датчика расхода воды в квартире достаточно, чтобы устройство самостоятельно передавало показания по мобильной сети в течение 6-8 лет.
Такие технические показатели достигаются за счёт применения в коммерческих устройствах NB2 функционала Dual HARQ. В ряде случаев это позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.
С 1 июля будущего года все новые многоквартирные и частные дома рекомендовано оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии с услугой IoT от МегаФона.
На сегодня сотовый оператор уже обслуживает более 8 миллионов различных IoT-устройств, занимая по этому показателю первое место в России с долей рынка 43%.
Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. Оператор, в частности обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». «умных» светофоров, уличного освещения. Технология также позволят отслеживать перемещение техники в горнодобыающей промышленности, контролировать работу ТЭЦ.
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