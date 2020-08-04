«МегаФон» предложил старшеклассникам и студентам 20% скидки

«МегаФон» предложил школьникам старших классов и студентам специальные условия на тарифы новой линейки #БезПереплат, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что скидка будет действовать весь период обучения, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом балансе.

Как рассказали в компании, школьники старше 14 лет и студенты могут пользоваться услугами связи с постоянной скидкой 20% от тарифа. Абонент может выбрать любой тариф линейки в зависимости от необходимого числа включенных звонков, гигабайт интернета и других услуг.

Оплаченные, но неиспользованные гигабайты можно переносить в копилку и использовать, когда закончится интернет. Условия тарифов позволяют также бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.