«МегаФон» предложил старшеклассникам и студентам 20% скидки
«МегаФон» предложил школьникам старших классов и студентам специальные условия на тарифы новой линейки #БезПереплат, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что скидка будет действовать весь период обучения, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом балансе.
Как рассказали в компании, школьники старше 14 лет и студенты могут пользоваться услугами связи с постоянной скидкой 20% от тарифа. Абонент может выбрать любой тариф линейки в зависимости от необходимого числа включенных звонков, гигабайт интернета и других услуг.
Оплаченные, но неиспользованные гигабайты можно переносить в копилку и использовать, когда закончится интернет. Условия тарифов позволяют также бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.
Также сообщается, что абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами независимо от выбранного тарифа, они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.
«Для современных старшеклассников и студентов смартфон с быстрым мобильным интернетом стал не только средством общения с друзьями, но и важным инструментом в обучении. В этом году многие посещали в дистанционном формате школьные уроки, онлайн-лекции и курсы. Специальные условия для учащихся позволят пользоваться всеми возможностями новой линейки тарифов и при этом избежать лишних расходов», – отмечает коммерческий директор столичного филиала «МегаФона» Светлана Сысоева.
Предложение для старшеклассников и студентов от сотового оператора будет действовать на протяжении всего периода учебы. Воспользоваться им могут жители Москвы и Московской области, а перейти на этот тариф «МегаФона» от другого оператора можно с сохранением номера.
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