«Массандра» заложила в легендарную Коллекцию вино к 100-летию Победы

Производственно-аграрное объединение «Массандра» решило заложить в свою знаменитую коллекцию вино к 100-летию Великой Победы. Партия из тысячи бутылок «Муската розового Южнобережного» урожая 2015 года отправлена на дополнительную бутылочную выдержку.

Продегустировать десертный напиток можно будет только в 2045 году. Об этом рассказал заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, вино, заложенное на дополнительную выдержку, — историческая ценность и гордость не только республики, но и всей России.

В 1944 году именно ароматный Мускат был впервые приготовлен виноделами «Массандры» на освобождённой крымской земле, он также вошёл в лимитированную серию «Вино Победы» к 9 мая этого года, отмечает агентство КИА. Как рассказала генеральный директор ГУП РК «ПАО Массандра» Янина Павленко, мускаты – это гордость «Массандры». Они хороши и сразу после сезона виноделия, и побывав в бочке пару лет, и отдохнув в бутылке, лежа в прохладе царских подвалов.

По словам гендиректора, закладка вина в Коллекцию – своего рода послание в середину XXI века - и будущим виноделам, и ценителям массандровских вин, для которых День Победы, как и для всех россиян, останется святым праздником.

