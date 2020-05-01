Мадонна утверждает, что у неё нашли антитела к COVID-19

У поп-звезды Мадонны (Madonna Louise Ciccone) обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом она сама рассказал в своем Instagram-аккаунте. По словам певицы, тест на инфекцию она сдала несколько дней назад.

По словам 61-летней поп-дивы, в связи с полученным результатом, она завтра намерена отправиться в длительное путешествие на автомобиле. «…Опущу окно и вдохну воздух, пропитанный COVID-19», — написала исполнительница.

В том же посте она зачем-то порассуждала о человеческой природе. Она, в частности, призналась, что ненавидит себя за стремление завоевать расположение других людей и выйти правой из спора.

Между тем, многие подписчики в комментариях выразили сомнение, что у Мадонны действительно обнаружили антитела к коронавирусу. Ей также посоветовали повторно сдать тест из-за его ненадёжности.

В марте Мадонна записала видеообращение, на котором предстала обнажённой в ванне и порассуждала о коронавирусе, назвав его ужасным и прекрасным одновременно.

