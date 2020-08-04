Лукашенко о вранье и России, взрыв в Бейруте, из Москвы в Чечню на перевоспитание
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Президент Белоруссии выступил с посланием к нации перед выборами, на которые идет на волне конфронтации с Россией.
По тональности в отношении России выступление стало, пожалуй, наиболее агрессивным. Александр Лукашенко обвинил Россию во вранье о том, что граждане России, задержанные в Белоруссии и обвиненные в подготовке массовых беспорядков, следовали в Стамбул транзитом через Минск. «Прекратите врать! Вы же уже опозорились! Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Иначе полыхать будет так, что до Дальнего Востока!», - заявил Лукашенко. Суть межгосударственных отношений России и Белоруссии Лукашенко охарактеризовал так: «Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!» - заметил президент Белоруссии.
Мощный взрыв в районе порта ливанской столицы Бейрута.
В зданиях в радиусе нескольких километров выбиты стекла, ближе к порту несколько домов разрушено, под завалами могут оставаться люди. По данным ряда СМИ, количество раненых исчисляется сотнями, точных данных о погибших пока нет. Причиной взрыва могло стать возгорание пиротехники на одном из складов или судов. Вместе с тем, ливанские СМИ не исключают, что был нанесен ракетный удар со стороны Израиля, целью которого мог стать склад радикального движения "Хезболлах".
Власти Черногории включили Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать безо всяких дополнительных условий, связанных с коронавирусом.
Черногория относительно легко пережила пандемию коронавируса: в стране выявлено чуть более 3300 случаев заболевания, летальных исходов 52. Относительно – потому, что зависимость страны и ее граждан от туризма весьма велика. А в этом сезоне туристов на 90% меньше, на пляжах – только местные. Из-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда. Объявление об открытии границ Черногории для россиян еще не означает возможность незамедлительно отправиться туда на отдых. Официально авиасообщение между Россией и Черногорией пока не открыто.
Власти Чечни вернули из Москвы более 100 молодых людей на перевоспитание.
Речь идет о тех, кто был уличен в употреблении наркотиков или нарушении общественного порядка. В Грозном состоялась встреча с провинившимися и их семьями представителей власти и духовенства. Как заявил на встрече депутат Госдумы Адам Делимханов, возвращенные молодые люди «будут выполнять самую тяжелую работу». А полиция и родственники проследят, «чтобы они не уехали, не прятались». По его словам, главе Чечни Рамзану Кадырову ежедневно пишут о молодых чеченцах, которые нарушают закон за пределами республики. «Недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, а такое допустить мы не можем», - указал депутат.
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