Лукашенко о вранье и России, взрыв в Бейруте, из Москвы в Чечню на перевоспитание

Президент Белоруссии выступил с посланием к нации перед выборами, на которые идет на волне конфронтации с Россией.

По тональности в отношении России выступление стало, пожалуй, наиболее агрессивным. Александр Лукашенко обвинил Россию во вранье о том, что граждане России, задержанные в Белоруссии и обвиненные в подготовке массовых беспорядков, следовали в Стамбул транзитом через Минск. «Прекратите врать! Вы же уже опозорились! Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Иначе полыхать будет так, что до Дальнего Востока!», - заявил Лукашенко. Суть межгосударственных отношений России и Белоруссии Лукашенко охарактеризовал так: «Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!» - заметил президент Белоруссии.





Мощный взрыв в районе порта ливанской столицы Бейрута.