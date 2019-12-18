Любовь Успенская ушибла себя шваброй
Певица Любовь Успенская на съемках клипа нанесла сама себе травму шваброй. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Муз ТВ».
По словам артистки, по сценарию клипа она должна была изображать уборщицу, и во время мытья полов неудачно дернула швабру и ударила себя по ребрам. Как пишет Ura.ru, у Успенской всего лишь ушиб.
Ранее, сообщает «Свободная пресса», поклонники Успенской выразили обеспокоенность, что на фотографии, которую опубликовала певица Валерия в своем Инстаграм, они не узнают свою любимую певицу. На фото заметно, что Успенская увеличила себе губы и щеки.
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