Любовь Успенская ушибла себя шваброй

Певица Любовь Успенская на съемках клипа нанесла сама себе травму шваброй. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Муз ТВ».

По словам артистки, по сценарию клипа она должна была изображать уборщицу, и во время мытья полов неудачно дернула швабру и ударила себя по ребрам. Как пишет Ura.ru, у Успенской всего лишь ушиб.

Ранее, сообщает «Свободная пресса», поклонники Успенской выразили обеспокоенность, что на фотографии, которую опубликовала певица Валерия в своем Инстаграм, они не узнают свою любимую певицу. На фото заметно, что Успенская увеличила себе губы и щеки.

