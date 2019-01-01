Лисы в Подмосковье повадились лакомиться шашлыком
Подмосковные лисы крадут у жителей шашлыки. Жители Лыткарино рассказали, что в окрестностях города развелось много этих диких зверей. В поисках пропитания они подходят совсем близко к людям, а по ночам и вовсе заходят в город.
Жители, которые любят пикники, рассказывают, о случаях, когда лисы выходили из леса и подбирали упавшие или брошенные им куски шашлыка. Животные не торопятся скрываться с полученным от людей лакомством и позволяют себя снимать на видео.
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