Легендарные «крокодилы» ЗИЛ-133 выставили на продажу в интернете

Знаменитые грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на популярном портале объявлений. Машины практически без пробега с новыми аккумуляторами и шинами. Продавец сообщает, что автомобили были обкатаны только на заводе, после чего четверть века стояли в гараже, пишет «Российская газета». Грузовики из гаража пережили сам легендарный завод имени Лихачева, который давно реконструирован в общественное пространство.

ЗИЛ-133ГЯ называли «крокодилами» из-за вытянутых капотов и длинных шасси с двумя мостами, сообщает «Газета.ру».

Стоимость машин составляет 700 тысяч рублей. При этом за машину с техпаспортом придется выложить еще 50 тысяч.

Машины способны перевозить до 10 тонн груза, их скорость не более 100 километров в час.



