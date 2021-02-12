Лавров о войне и мире, дефицит сахара и удары стихии

Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. С таким заявлением выступил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне», - заявил Лавров.

Евросоюз слова российского министра не понял. Так, в Германии заявление российского министра назвали «странным и непонятным».

Вскоре в Кремле уточнили, что имел в виду российский министр.

«Мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему. А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать разрыв отношений с Евросоюзом», - указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И вновь подчеркнул, что Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.

Дефицит сахара может ожидать Россию уже летом этого года.

Участники рынка называют три причины такого развития событий: замороженные цены, неурожай и активность скупщиков. Цены на сахар, а заодно и на подсолнечное масло были заморожены в декабре минувшего года после того, как возмущение взрывным ростом стоимости этих продуктов выразил президент Владимир Путин. По соглашению, заключенному на первый квартал 2021 года правительством с производителями и ретейлом, в магазинах стоимость не должна превышать 46 рублей за килограмм, а заводы должны продавать сахар не дороже 36 рублей. Между тем, из-за неурожая производство сахара оказалось самым низким за последние пять лет. На мировом рынке сахар подорожал до максимума почти за три года, до 480 долларов за килограмм, пишет «Лента.ру». При таком разрыве скупать сахар по «замороженным ценам» ринулись спекулянты. Особенно активно, по сведениям издания, скупает российский сахар Казахстан.

Снежный буран, который обрушился на Москву и прилегающие территории, продлится двое суток без перерыва.

Максимальной интенсивности осадки достигнут в ночь на субботу. За это время выпадет 80% месячной нормы осадков. Первый же день снегопада показал всю серьезность происходящего. В аэропортах московского авиаузла снегопад привел к отмене или переносу нескольких десятков рейсов. С пяти вечера пятницы в течение нескольких часов сервис «Яндекс.пробки» оценивал дорожную ситуацию в Москве в максимальные 10 баллов. Движение оказалось парализованным на всех кольцевых и вылетных магистралях, набережных, улицах в центральной части города. На Третьем транспортном кольце движение блокировали большегрузные автомобили. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в районе Новорижской эстакады из-за снега фуры забуксовали.

