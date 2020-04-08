Лабораторию по диагностике коронавируса откроют в Королеве

Крупнейшая в Московской области лаборатория по диагностике коронавируса начнёт работу 15 апреля в Королёве, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Она откроется на базе городской больницы, в которой вдобавок к имеющимся 70 койкам для больных в инфекционном отделении готовят ещё 200 мест в стационаре, говорится в материале.

На создание лаборатории потратили 100 миллионов рублей, их которых 40 миллионов ушло на закупку оборудования.

Отмечается, что тестированием будут заниматься 40 человек. Предполагается, что работа новой лаборатории поможет сократить сроки получения анализов.

