Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка
Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка. Об этом сообщил чилийской радиостанции ADN младший брат певца, сообщает «Свободная пресса». Пол ребёнка – пока секрет, добавил он.
Иглесиас и Курникова впервые стали родителями в декабре 2017 года. Тогда у них родилась двойня – девочка и мальчик. Рождение третьего ребёнка знаменитая пара пока официально не подтвердила.
Как пишет NEWS.ru, факт беременности Курниковой стал очевиден ещё в январе. Тогда журнал HOLA! опубликовал фотографию теннисистки на яхте в Майами, на которой виден округлившийся живот.
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