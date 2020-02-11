Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка. Об этом сообщил чилийской радиостанции ADN младший брат певца, сообщает «Свободная пресса». Пол ребёнка – пока секрет, добавил он.

Иглесиас и Курникова впервые стали родителями в декабре 2017 года. Тогда у них родилась двойня – девочка и мальчик. Рождение третьего ребёнка знаменитая пара пока официально не подтвердила.

Как пишет NEWS.ru, факт беременности Курниковой стал очевиден ещё в январе. Тогда журнал HOLA! опубликовал фотографию теннисистки на яхте в Майами, на которой виден округлившийся живот.

