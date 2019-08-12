Кубок 80-летия ВДНХ по судомодельному спорту пройдет 13 августа

Кубок 80-летия ВДНХ по судомодельному спорту состоится у фонтана «Золотой колос» 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

Отмечается, что соревноваться за кубок будут 20 профессиональных спортсменов-судомоделистов, каждый из которых имеет своё судно. Состязания пройдут по пяти классам моделей — гражданских и военных кораблей. Кроме того, в программе также будет бесплатный мастер-класс по вязанию морских узлов.

«Копии судов выполнены точно в соответствии с оригиналом, правильно рассчитаны в масштабе и управляются на расстоянии по специальным радиоканалам», — говорится в сообщении.

Добавим, вход на мероприятие свободный. Напомним, в этом году ВДНХ отмечает 80-летие. В честь этого знакового события там проходят праздничные мероприятия — концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое. Добавим, с 12 августа в мастерской гости «Технограда» расскажут об истории знаменитых и необычных часов и устройстве часовых механизмов. Краткосрочная программа обучения включает несколько мастер-классов по следующим направлениям: «Часовое дело», «Красивые часы для детей», «Изготовление сложных красивых часов», «Собери свои часы».

