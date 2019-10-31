Кругосветка на «буханке». Житель Чехова объехал Землю на советском авто

Путешественник из подмосковного Чехова Александр Холодный завершил финальный отрезок двухлетней кругосветки. Он проехал 90 тысяч километров, посетив 61 страну, преодолев весь путь на советской «буханке» - из семейства отечественных полноприводных грузо-пассажирских машин повышенной проходимости, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.

Как рассказал Холодный Телеканалу «360», его автомобиль заводской сборки, дополнительно был оборудован только газовым баллоном, чтобы сэкономить на топливе. Так же был установлен кондиционер. Мелкие поломки Александр устранял по ходу путешествия, однако в Мексике возникли более серьёзные проблемы в заднем мосте.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», сложнее всего экстремалу пришлось Африка: в некоторых районах там идут боевые действия, мало чистой, пресной воды, кроме того, проблематичного есть местную пищу, и донимает антисанитария.

Холодный не собирается останавливаться на достигнутом – уже на следующий год он запланировал новое путешествие вокруг Земли, причём. Прихватив с собой супругу и пятерых детей. Перемещаться семья планирует на электрокаре.

