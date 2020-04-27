Креативный продюсер радио «Звезда» умер от пневмонии









Креативный продюсер радиостанции «Звезда» Дмитрий Найденов скончался в одной из московских клиник, куда был помещён с воспалением легких. Об этом проинформировала телерадиокомпания «Звезда». Там уточнили, что Найдёнов попал в больницу 1,5 недели назад. Связано ли это с коронавирусом не уточняется, передает РБК.

Продюсеру шёл 43 год. Он пришёл на радиостанцию более 10 лет назад. Как отмечает заместитель генерального директора по радиовещанию ТРК Михаил Эйдельман, большая часть задумок и креатива радиостанции принадлежат именно Дмитрию.

Найдёнов, в частности, принимал участие в организации циклов передач «Исторические заметки», «Как мы устроены», «Была история» и многих других. Администрация ТРК выразила соболезнования родным и близким продюсера.







