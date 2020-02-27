Красноярск переименовали в «Ад»





Активисты «переименовали» Красноярск, повесив на табличку с названием города на въезде надпись «Ад». Как говорится на странице в «Вконтакте» партии «Зеленая альтернатива», на такие меры их толкнула экологическая ситуация в городе.

Активисты взяли на себя ответственность за переименование еще шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец.

«Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчеркивающее суть местной "экологической достопримечательности" в каждом из них», — утверждают представители организации.

По их словам, «адом» эти населенные пункты делают вредные производства или строительство мусоросжигающих заводов.

В частности, жители Красноярска давно требуют от местных властей принять меры по снижению объема вредных выбросов на предприятиях. Ситуация такова, что в городе периодически официально объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также известный как «черное небо».



