Космонавты попросили построить дублер Щелковского шоссе

Начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун в интервью для телеканала «360» рассказал о пробках, которые возникают у Звездного Городка по утрам и вечерам. «С утра пробка в Москву, после обеда — ближе к вечеру — пробка из Москвы. И 25 километров можем передвигаться в течение трех-четырех часов», — сказал он.

В свою очередь космонавт Артем Шкаплеров пошутил, что провел 533 дня на орбите и два года в пробках на Щелковском шоссе. И уже на полном серьезе добавил, что и космонавты, и жители прилегающих к шоссе населенных пунктов давно ждут, когда у Щелковского шоссе появится дублёр, который сможет разгрузить магистраль.

