Кошек обвинили в половых извращениях их хозяев

Домашние кошки могут быть невольными виновниками сексуальных перверсий своих хозяев. К такому выводу пришли исследователи из Карлова университета в Праге. Дело в том, что усатые питомцы разносят паразитов Toxoplasma gondii, которыми заражают людей.

Как сообщают argumenti.ru, медики провели опрос среди пациентов, у которых были диагностированы Toxoplasma gondii. Большинство из них признались в отклонениях в половом поведении. Оказалось, что зараженные кошачьим паразитом люди, склонны к фетишизму, мазохизму, а также к практике связывания.

Интересно, что кошкам паразиты передаются от мышей. После попадания Toxoplasma gondii в организм грызунов, они становятся легкой добычей, потому что перестают бояться кошачьего запаха. Даже больше – он начинает им нравится, и они бегут к его источнику. Учёные называют это своеобразной формой мышиного мазохизма.

