Коронавирус в Москве будет выявлять искусственный интеллект





В российской столице запускают систему обнаружения коронавируса на базе рентгеновских снимков с применением искусственного интеллекта. Об этом рассказал на совещании у президента РФ по вопросам борьбы с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что за основу системы возьмут данные единого рентгенологического информационного центра, созданного ранее. По словам градоначальника, он, практически, даёт второе мнение о рентгеновских снимках.

Недавно президент подписал закон о проведении эксперимента в Москве в области искусственного интеллекта. ИИ уже применялся для определения заболеваний в области онкологии. Теперь специальная группа на базе рентгенологического центра подключится к идентификации COVID-19 на основе рентгеновских снимков.

В случае успеха, опыт распространят на другие регионы.

