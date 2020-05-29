Консульство Финляндии в Петербурге отказалось открываться с 1 июня

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге дезавуировало решение об открытии с 1 июня. Заявления на разрешение пребывания в Суоми визовые центры не будут точно принимать как минимум до 14 июня включительно. Об это сообщают «Невские Новости» со ссылкой на представителей визового центра.

В данный момент консульство продолжает принимать только отдельные категории граждан. Речь идёт о владельцах дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии, отправляющихся на похороны в страну, а также водителях международных грузов.

До 14 июня у россиян не будет возможности подать документы на шенгенскую визу через финские представительства в северной столице и, таким образом, не смогут посетить северного соседа.

