Комары вернулись в столичный регион из-за зимнего тепла

Комары вновь появились в Москве и области, несмотря на конец первого месяца зимы. Кровососущие возродились внеурочно на фоне аномального тепла, которое властвует в столичном регионе. Сейчас температура воздуха превышает норму на десять с лишним градусов.

Пока зафиксированы единичные появления комаров, они, в частности, отмечены в Серпухове, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Чаще всего насекомые проникают в жилые квартиры из подвалов домов. Обычно представители этого вида кровососущих погибают при –2 °C.

