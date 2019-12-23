Комары вернулись в столичный регион из-за зимнего тепла
23 декабря 201917:06
Комары вновь появились в Москве и области, несмотря на конец первого месяца зимы. Кровососущие возродились внеурочно на фоне аномального тепла, которое властвует в столичном регионе. Сейчас температура воздуха превышает норму на десять с лишним градусов.
Пока зафиксированы единичные появления комаров, они, в частности, отмечены в Серпухове, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Чаще всего насекомые проникают в жилые квартиры из подвалов домов. Обычно представители этого вида кровососущих погибают при –2 °C.
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