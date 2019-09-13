Клоуны выйдут на Бульварное кольцо 14 сентября

Парад клоунов состоится в Москве в честь столетия отечественного государственного цирка. Он пройдет 14 и 15 сентября на Бульварном кольце.

На каждом из бульваров будет представлен один из видов циркового искусства, говорится на официальном сайте организаторов фестиваля - Российской Государственной Цирковой компании (Росгосцирк).

Парад клоунов пойдет в субботу. Начнётся цирковой марафон с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Москвичи увидят шоу «Эволюция» с голографическими проекциями животных. Оно стало современной альтернативой классическому цирку с настоящими зверями.

Все происходящее также можно будет наблюдать на больших экранах. Трансляция будет вестись и в соцсетях, и на ютубе.



