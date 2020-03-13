Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже

Капитальный ремонт некоторых поликлиник в российской столице будет начат позже намеченного до этого срока. Это вызвано необходимостью усилить выездную службу лечебных учреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она заверила, что проект капремонта будет исполнен в полном объёме.

Усиление выездной службы обусловлено необходимостью обслуживать максимальное число больных острыми респираторными вирусными инфекциями на дому. К работе дополнительно привлекут специалистов профилактических отделений, а также молодых медиков - ординаторов.

Ракова также рассказала, что в поликлиниках организован раздельный прием пациентов в зависимости от наличия признаков заболевания. Посты на входе измеряют температуру у всех посетителей.

Масштабная программа капитального ремонта поликлиник стартовала в Москве с февраля. Ремонт организован в рамках внедрения «Нового московского стандарта». За три года предполагается отремонтировать 135 зданий.

