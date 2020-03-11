«Какое-то обострение». 70-летний Леонтьев оклемался после больницы

Валерий Леонтьев чувствует себя хорошо после недавнего резкого ухудшения здоровья. Об этом рассказал концертный директор певца Борис Чигирев, пишут «Дни.ру». Повышенный интерес поклонников к состоянию здоровья Народного артиста России появился после того, как он был вынужден отменить несколько концертов.

Первой тревожную новость в своем инстаграм-аккаунте сообщила актриса Мария Шумакова, которая пожелала Леонтьеву скорейшего выздоровления. Как уточнил представитель артиста, певец был госпитализирован в январе в связи с операцией на спине из-за некого обострения.

Точный диагноз Чигирев привести отказался. Сам певец писал в своём Instagram, что отменил концерт 8 марта в Подольске из-за того, что сорвал спину. 19 марта Валерию Леонтьеву исполнится 71 год.

В конце прошлого года Валерий Леонтьев вызвал недоумённые пересуды среди поклонников своим заявлением во время вручении наград Национальной музыкальной премии «Виктория». Получая статуэтку, певец признался, что был ограблен, причём не уточнил, когда это произошло. Из открытых источников последний раз Леонтьев фигурировал в криминальных сводках в 2012 году.