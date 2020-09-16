Как сохраняют леса в Московской области

Леса в Московской области занимают более 40 % территории региона. О том, как заботятся об их благополучии, «Радио 1» рассказал первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин.

«Эксплуатационных рубок, как в других регионах, мы не ведём. У нас проводятся только выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и уборка неликвидной древесины. И на площадях погибших деревьев мы восстанавливаем лес путём посадки лесных культур», – сказал Капиталинин.

На местах вырубки сажают, в основном, сосны и ели.

«Основная наша порода – ель и сосна. В небольших количествах частях идёт посадка дуба. Но основная порода – ель и сосна. Мы сажаем их двух-трёхлетними сеянцами, которые выращиваются в подмосковных питомниках. Приживаемость зависит от погодных условий. При хороших условиях выживаемость саженцев – выше 90%. В этом году в ряде случаев весной саженцы были подтоплены и погибли, но мы по таким участкам ведём дополнения и лес восстанавливаем», – пояснил собеседник «Радио 1».

Он добавил, что важную роль в превращении саженцев в полноценные леса играет специальный уход, который проводят работники лесных хозяйств региона.

Напомним, до 30 сентября в Московской области проходит экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево». Принять в ней участие может любой желающий. О том, как это сделать, рассказал в эфире «Радио 1» сотрудник пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области Михаил Медведев.

