Как сохраняют леса в Московской области
Леса в Московской области занимают более 40 % территории региона. О том, как заботятся об их благополучии, «Радио 1» рассказал первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин.
«Эксплуатационных рубок, как в других регионах, мы не ведём. У нас проводятся только выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и уборка неликвидной древесины. И на площадях погибших деревьев мы восстанавливаем лес путём посадки лесных культур», – сказал Капиталинин.
На местах вырубки сажают, в основном, сосны и ели.
«Основная наша порода – ель и сосна. В небольших количествах частях идёт посадка дуба. Но основная порода – ель и сосна. Мы сажаем их двух-трёхлетними сеянцами, которые выращиваются в подмосковных питомниках. Приживаемость зависит от погодных условий. При хороших условиях выживаемость саженцев – выше 90%. В этом году в ряде случаев весной саженцы были подтоплены и погибли, но мы по таким участкам ведём дополнения и лес восстанавливаем», – пояснил собеседник «Радио 1».
Он добавил, что важную роль в превращении саженцев в полноценные леса играет специальный уход, который проводят работники лесных хозяйств региона.
Напомним, до 30 сентября в Московской области проходит экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево». Принять в ней участие может любой желающий. О том, как это сделать, рассказал в эфире «Радио 1» сотрудник пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области Михаил Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 670 / сут.
Умерли
18 917+132 / сут.
Выздоровели
890 тыс.+5 809 / сут.
- Силуанов: Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
- РФ выдаст кредит Белоруссии в два этапа
- Синоптики предрекают необычный сентябрь и некомфортный октябрь
- Дорожающая на 4% нефть потянула за собой рубль
- Ефремов предложил создать Российский тюремный театр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru