К Земле мчится астероид размером с две Эйфелевы башни

В предстоящие выходные – 14 и 15 сентября – мимо Земли пролетят два астероида среднего размера. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление NASA. Специалисты подчёркивают, что они наблюдают за одним из объектов в течение 20 лет, а за другим – десяти. Поэтому их орбиты хорошо известны.

Небесные тела пролетят от нашей планеты на расстоянии примерно пяти с половиной миллионов километров. Околоземный астероид 2010 C01, диаметр которого, по оценкам NASA, составляет от 120 до 260 метров, благополучно пролетит мимо Земли завтра утром. Второй объект, по размерам сопоставимый с высотой двух Эйфелевых башен, промчится мимо нашей планеты в ночь на воскресенье.