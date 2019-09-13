К Земле мчится астероид размером с две Эйфелевы башни
В предстоящие выходные – 14 и 15 сентября – мимо Земли пролетят два астероида среднего размера. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление NASA. Специалисты подчёркивают, что они наблюдают за одним из объектов в течение 20 лет, а за другим – десяти. Поэтому их орбиты хорошо известны.
Небесные тела пролетят от нашей планеты на расстоянии примерно пяти с половиной миллионов километров. Околоземный астероид 2010 C01, диаметр которого, по оценкам NASA, составляет от 120 до 260 метров, благополучно пролетит мимо Земли завтра утром. Второй объект, по размерам сопоставимый с высотой двух Эйфелевых башен, промчится мимо нашей планеты в ночь на воскресенье.
В середине августа НСН писала, что к Земле приближается огромный астероид 2019 OU1, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса. Как отметили в в NASA, астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной близости от Земли 28 августа. Согласно данным NASA небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, но разминется с планетой на расстоянии приблизительно миллиона километров.
В эфире НСН гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев заявил, что нет абсолютно никакого повода для беспокойства.
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