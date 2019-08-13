К выходным в столицу вернётся похолодание
Тёплая погода, вернувшаяся в столицу, продержится всю неделю до 17 августа. Однако, как сообщают в центре погоды «Фобос», уже в субботу в столицу вернётся похолодание.
Отмечается, что во вторник и среду в столице будет устойчивая тёплая погода — 25-26 градусов, но пройдут ливневые дожди и грозы. В конце недели осадки уйдут, но температура уже начнёт снижаться на пару градусов.
В субботу, 17 августа, столбики термометра уже покажут не более 20 градусов и вернутся дожди.
Напомним, что жители российской столицы в этом сезоне обновляют свой гардероб дождевиками. Их продажи выросли по сравнению с прошлым годом на 700%. Такая статистка наблюдалась в Москве последние три недели – с 18 июля по 9 августа.
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