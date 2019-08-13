К выходным в столицу вернётся похолодание

До конца года в столице достроят ещё семь домов по программе реновации

Москвичи и туристы совершили на арендованных велосипедах более 3 млн поездок

Московские школьники завоевали на международных олимпиадах 18 медалей

Участниками проекта «Суббота московского школьника» стали более 900 тысяч человек

Москвичам раскроют секреты долголетия в ландшафтном парке «Митино»