Изобретён самый быстрый тест на IQ

Самый быстрый тест на IQпридумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик, пишет Mirror.

В задании всего три вопроса. По словам самого автора тестирования, чтобы вычислить правильный ответ, необходимо отмести ошибочный вариант, который первым приходит в голову, отмечает телеканал «360».

Вопросы теста:

1. Мяч и теннисная ракетка вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то, сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Примечательно, что более 80 % опрошенных не смогли правильно решить задачи, сообщает Москва 24.

Ранее норвежские учёные пришли к выводу, что человечество тупеет. По их наблюдениям, рост IQ наблюдался на протяжении первой половины 20-го века. Но затем процесс пошёл вниз. Специалисты анализировали результаты IQ-тестов семисот тысяч человек за несколько десятилетий. Оказалось, что уровень интеллекта падал за поколение в среднем на семь пунктов.

