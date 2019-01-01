Хирург рассказал, как «Ночные волки» отметили юбилей

В минувшие выходные байк-клуб «Ночные волки» отметил своё 30-летие! Празднование продолжалось два дня. Президент клуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдастанов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что увидели гости «Ночных волков». Подробности – только на НСН.

«Были стенды, выставки, посвященные истории Клуба, его свершениям. Многие отделения нашего Клуба, от Австралии до Якутии, привезли с собой фотографии, какие-то интересные мотоциклы. Ни и, конечно же, как можно было обойтись без концерта любимых групп», - подчеркнул Хирург.

А ещё состоялся традиционный пробег мотоколонны, праздничный фейерверк, концерт, байк-шоу и многое другое.

