Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, передает РИА Новости.

В этой связи в столице станет прохладнее. К субботе температура воздуха опуститься до 14 градусов тепла, но это все равно выше климатической нормы.

Во вторник же в Москве ожидается рекордное тепло свыше 20 градуса, что на 8-13 градусов выше нормы.



