Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга
13 апреля 202110:54
Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, передает РИА Новости.
В этой связи в столице станет прохладнее. К субботе температура воздуха опуститься до 14 градусов тепла, но это все равно выше климатической нормы.
Во вторник же в Москве ожидается рекордное тепло свыше 20 градуса, что на 8-13 градусов выше нормы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru