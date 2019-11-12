Государство и Бизнес встретятся на RIW-2019

«Неделя Российского Интернета», которая пройдёт в этом году уже 12 раз, станет центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. Russian Internet Week (RIW-2019) пройдёт 12-13 декабря в Центре Международной Торговли. Она объединит крупных отраслевых игроков и их проекты, инвесторов и представителей государства.

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, отныне RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли. Он считает необходимым, чтобы отечественная ИТ-отрасль сформировала систему саморегулирования, и становилась более консолидированной.

Левин также призвал ключевых игроков Рунета объединить усилия в области защиты собственных интересов и интересов страны. Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться на RIW-2019: Big Data, цифровая экономика, Искусственный интеллект, малый бизнес, Шеринговая экономика, IT-Кадры.

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса. В рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям Нацпрограммы.

