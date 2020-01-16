Горячая линия помощи крысам открыта в Подмосковье

Горячая линия и служба спасения для крыс и мышей появилась в Московской области для защиты жертв года Крысы. Автор инициативы - Константин Малинин, он намерен защищать грызунов, которых подарили на праздник, а затем выкинули на улицу. У него на передержке уже содержатся некоторое количество спасенных крыс.

Как рассказал волонтер сайту «Подмосковье Сегодня», год назад он влился в ряды сообщества помощи крысам с тяжелой судьбой, которое уже более десятилетия функционирует в российской столице.