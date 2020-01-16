Горячая линия помощи крысам открыта в Подмосковье

16 января 202019:59

Горячая линия и служба спасения для крыс и мышей появилась в Московской области для защиты жертв года Крысы. Автор инициативы - Константин Малинин, он намерен защищать грызунов, которых подарили на праздник, а затем выкинули на улицу. У него на передержке уже содержатся некоторое количество спасенных крыс.

Как рассказал волонтер сайту «Подмосковье Сегодня», год назад он влился в ряды сообщества помощи крысам с тяжелой судьбой, которое уже более десятилетия функционирует в российской столице.

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Перед новогодними праздниками активисты провели кампанию «Крыса – не подарок».

Они призвали не относиться к животным, как к игрушкам, и отказаться от живого подарка людям, которые не готовы о них заботиться.

Благодаря горячей линии за январские каникулы удалось оказать помощь сорока десяткам грызунов.

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ФОТО: РИА Новости
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