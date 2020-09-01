Глава Минтранса Подмосковья выступил за обучение школьников вождению

Обучение учеников вождению поможет снизить количество аварий на дорогах, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в программе «Подмосковье – Территория безопасности» на «Радио 1».

«Я за вождение в рамках УПК. Важно, чтобы ребёнок понял, что такое машина, как она устроена, что нужно знать, когда ты сидишь за рулём, и чего опасаться, когда ты переходишь дорогу. Чем более образованы пешеходы, чем больше подготовлены, чем правильнее они ведут себя на дороге, тем меньше будет ДТП», – сказал Алексей Гержик.

Для того, чтобы ввести уроки вождения, школе необходимо обеспечить условия обучения и получить лицензию, сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Любая школа может получить лицензию и обучать подростков. Но есть определённые сложности. Не у всех школ есть площадка для обучения вождению. Нужен транспорт, поэтому для школ это сложно. Но при желании школа может на общих основаниях получить лицензию и обучать учеников вождению как автошкола», – пояснил Кузнецов.

Он добавил, что сейчас в Подмосковье вождению учеников обучает одна школа, она расположена в Серпухове.

