Глава Минтранса Подмосковья выступил за обучение школьников вождению
Обучение учеников вождению поможет снизить количество аварий на дорогах, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в программе «Подмосковье – Территория безопасности» на «Радио 1».
«Я за вождение в рамках УПК. Важно, чтобы ребёнок понял, что такое машина, как она устроена, что нужно знать, когда ты сидишь за рулём, и чего опасаться, когда ты переходишь дорогу. Чем более образованы пешеходы, чем больше подготовлены, чем правильнее они ведут себя на дороге, тем меньше будет ДТП», – сказал Алексей Гержик.
Для того, чтобы ввести уроки вождения, школе необходимо обеспечить условия обучения и получить лицензию, сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
«Любая школа может получить лицензию и обучать подростков. Но есть определённые сложности. Не у всех школ есть площадка для обучения вождению. Нужен транспорт, поэтому для школ это сложно. Но при желании школа может на общих основаниях получить лицензию и обучать учеников вождению как автошкола», – пояснил Кузнецов.
Он добавил, что сейчас в Подмосковье вождению учеников обучает одна школа, она расположена в Серпухове.
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