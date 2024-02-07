Гидрометцентр: Снегопад в Москве прекратится около часа ночи

Сильный снегопад в столице начнет затухать после 21.00 и полностью прекратится около 01:00 часа ночи, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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По его словам, за это время выпадет примерно 12 миллиметров осадков.

«После часа ночи осадки прекращаются, потому что циклон уходит на восток, небо очищается, а температура начнет понижаться», - рассказал синоптик.

Вместе с тем, он подчеркнул, что сохранится сильный ветер с порывами до 17 м/с, который будет переносить снег.

Вильфанд также предупредил, что на дорогах в Москве и Подмосковье сохранится плохая видимость, обусловленная низкими облаками и метелью.

Ранее стало известно, что пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Роман ВильфандГидрометцентр РоссииСиноптикиСнегопад

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