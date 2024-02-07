Гидрометцентр: Снегопад в Москве прекратится около часа ночи
Сильный снегопад в столице начнет затухать после 21.00 и полностью прекратится около 01:00 часа ночи, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, за это время выпадет примерно 12 миллиметров осадков.
«После часа ночи осадки прекращаются, потому что циклон уходит на восток, небо очищается, а температура начнет понижаться», - рассказал синоптик.
Вместе с тем, он подчеркнул, что сохранится сильный ветер с порывами до 17 м/с, который будет переносить снег.
Вильфанд также предупредил, что на дорогах в Москве и Подмосковье сохранится плохая видимость, обусловленная низкими облаками и метелью.
Ранее стало известно, что пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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