Гидрометцентр РФ предупредил жителей столичного региона о надвигающейся метели
Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели, в связи с чем в столичном регионе введен «Желтый» уровень погодной опасности.
«Метель, заносы на дорогах, гололедица. Сильный снег, обледенение. Период предупреждения с 21 часа 17 ноября до 09 часов 19 ноября», — говорится в сообщении.
При этом, по данным синоптиков, в пятницу, 18 ноября, порывы северо-восточного ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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