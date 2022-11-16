Гидрометцентр РФ предупредил жителей столичного региона о надвигающейся метели

Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели, в связи с чем в столичном регионе введен «Желтый» уровень погодной опасности.

«Метель, заносы на дорогах, гололедица. Сильный снег, обледенение. Период предупреждения с 21 часа 17 ноября до 09 часов 19 ноября», — говорится в сообщении.