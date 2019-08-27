Гидрографы открыли в Арктике пять новых островов

Гидрографы Северного флота, которые входят в составе экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердили открытие пяти островов в Карском море. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу флота. Источник отмечает, что острова располагаются в бухте Визе. Их площадь – от 900 до 54,5 тысяч квадратных метров. На каждом из них проведена топографическая съёмка, острова подробно описаны и сфотографированы.

Отмечается, что в течение последних четырёх лет гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

К слову, ранее НСН сообщала, что члены королевской семьи Дании благосклонно смотрят на идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия, сообщает Newsweek. Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара отметила, что такие предложения получают лишь желанные земли. При этом она добавила, что решение должны принять исключительно сами жители острова, представляющего собой автономию в составе королевства.

Для Дании вопрос принадлежности Гренландии является крайне важным, отметил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. По его словам, утрата острова лишит королевство статуса арктической державы. И тут всё будет зависеть от условий, которые смогут предложить Соединённые Штаты.







