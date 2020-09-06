Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачёвой

По всей видимости, таким образом он ответил на появившиеся в таблоидах предположения о том, что звёздная пара якобы тайно оформила развод. Отсутствие опровержений и уклончивый комментарий экс-супруга Пугачёвой Филиппа Киркорова источники посчитали косвенным подтверждением этих слухов, писал «Московский комсомолец».

