Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачёвой

Юморист Максим Галкин в ответ на слухи о разладе в его семье опубликовал в «Инстаграме» совместное фото с Аллой Пугачёвой, на котором певица показывает язык.

«Не дождётесь, сплетники», - подписал селфи Галкин.

По всей видимости, таким образом он ответил на появившиеся в таблоидах предположения о том, что звёздная пара якобы тайно оформила развод. Отсутствие опровержений и уклончивый комментарий экс-супруга Пугачёвой Филиппа Киркорова источники посчитали косвенным подтверждением этих слухов, писал «Московский комсомолец».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Алла ПугачеваМаксим ГалкинШоу-бизнес
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