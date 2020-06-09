ФТС опровергла задержку международных посылок из-за сбоя программы

Федеральная таможенная служба не подтвердила информацию о сбоях в работе программного обеспечения, из-за которых якобы возникают задержки с доставкой международных посылок. Об этом сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ФТС.

Там подчеркнули, что таможенное оформление правильно задекларированных почтовых отправлений производится в сроки, установленные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Это один рабочий день, следующего за днем регистрации декларации.

В ФТС пояснили, что задержки в таможенном оформлении посылок могут возникать также в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались не готовы к новым условиям функционирования. В феврале выпущен приказ ФТС о переходе на новую форму представления данных в таможенные органы. В одной декларации можно оформлять не более 100 отправлений.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные ранее. На таможенном посту пассажирские таможенные декларации для экспресс-грузов в настоящее время к оформлению не подаются. В Шереметьевской таможне зафиксированы задержки до 24 часов при проверке паспортов заказчиков товаров.

В ФТС также подчеркнули, что иностранные товары, оформляемые экспресс-перевозчиками, по итогам первого квартала текущего года составляют всего 4% от общего трафика трансграничной интернет-торговли. Таким образом, у большинства покупателей-физических лиц сложностей не возникает.

Ранее в СМИ появилась информация, что службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок. В компаниях связывают проблемы с ограничениями для деклараций об экспресс-грузах. Новый порядок фактически начал действовать в мае.

