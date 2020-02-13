Facebook оштрафован в России на 4 млн рублей след за Twitter

Facebook оштрафован на четыре миллиона рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными отечественных пользователей социальной сети. Такое решение принято мировым судебным участком Таганского района Москвы. Компания Марка Цукерберга из США признана виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

В распоряжении Facebook есть ещё 10 дней для обжалования вердикта, передает «Свободная пресса». Ранее такое же постановление было принято в отношении компании Twitter. Штраф они обязаны оплатить в течение двух месяцев с момента вступления решения в силу. Причём, компании могут попросить отсрочку или произвести оплату по частям, сообщает Москва 24.

В Роскомнадзоре отметили, что это первый прецедент по новому составу УК, который вступил в силу в конце прошлого года. В надзорном ведомстве подчеркнули, что по-прежнему требует от американских компаний локализовать базы данных российских пользователей на территории России.

Как напоминает ОТР, административное дело в отношении двух американских соцсетей было открыто год назад после отказа локализовать базы данных пользователей на серверах в России. Максимальный штраф за это нарушение, согласно законодательству, составляет 6 миллионов рублей.

