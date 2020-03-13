Экстренные службы Подмосковья приведены в готовность из-за сильного ветра

Экстренные службы Московской области приведены в повышенную готовность в связи со шквалистым ветром. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Twitter. Глава Подмосковья призвал жителей проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой и штормовым предупреждением.

Гражданам рекомендуется не выходить на улицу лишний раз без особой потребности, отмечает АГН «Москва». «Оранжевый» уровень погодной опасности действует одновременно в области и столице.

Предупреждение о сильном ветре распространили ранее столичное и областное управления МЧС. До конца суток юго-западный ветер в порывах будет достигать двадцати метров в секунду.

В то же время, как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», к концу недели в столичном регионе прогнозируются ливневые дожди.

