Эксперты назвали лучшего домашнего питомца
Эксперты назвали идеального питомца для жителей Москвы. Как рассказали АГН «Москва» в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, это змея. Там заявили, что этот питомец идеально подходит для тех, кому нужны тишина и покой.
Кроме того, содержание змеи — совсем не дорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны.
Эксперты посоветовали потенциальным владельцам змей обратить внимание на полозов и королевских змей - они красивы и неприхотливы.
Ранее стало известно, что ветеринарный врач из английского города Бристоль провел ювелирную операцию по удалению опухоли двухсантиметровой рыбке. Телеведущий и зоолог Тимофей Баженов заявил НСН, что человеческая доброта должна распространяться на всех. В том числе, и на маленьких рыбок, которых в другой ситуации обязательно спустили бы в унитаз.
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