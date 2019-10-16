Эксперты назвали лучшего домашнего питомца

Эксперты назвали идеального питомца для жителей Москвы. Как рассказали АГН «Москва» в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, это змея. Там заявили, что этот питомец идеально подходит для тех, кому нужны тишина и покой.

Кроме того, содержание змеи — совсем не дорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны.